Ветеранам труда дорожной отрасли привозят продукты и защитные маски. Помощь получат больше 100 жителей Подмосковья

Мосавтодор и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области помогут пожилым жителям Подмосковья, работавшим в дорожной отрасли. Во время пандемии пенсионерам привезут наборы с продуктами и защитными масками.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники, проработавшие в дорожной отрасли более 20 лет и вышедшие на пенсию, получат адресную помощь. Акцию запустило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона вместе с ГБУ «Мосавтодор». Для отправки уже подготовили более 100 продуктовых наборов. Пенсионеры из 17 округов Подмосковья получат коробки от компании.

Развозить наборы вызвались сотрудники Мосавтодора, которые понимают, как важна забота о старшем поколении в это нелегкое время.

«Я работаю с 76 года. В период трудностей мы развозим наборы нашим пенсионерам, оказываем помощь людям, которые отработали больше 20 лет. Занятие это, конечно, нужное. Помочь людям всегда приятно и необходимо», — отметил Евгений Матюшкин, главный инженер ПК «Луховицкий» ГБУ МО «Мосавтодор».

Источник фото: телеканал «360»

В продуктовые наборы кладут все самое необходимое: крупу, макароны, сахар, масло, тушенку, печенье и другие сладости. Также пенсионерам дают маски.

Сотрудники Мосавтодора доставляют продукты и средства защиты пенсионерам в Красногорске, Истре, Волоколамске, Одинцове и других муниципалитетах. Всего в семнадцати округах Подмосковья развезут более ста пакетов.

Помогать пожилым людям будут столько, сколько продлится пандемия.