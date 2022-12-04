Подмосковье 04 декабря 2022, 19:28 Ветеранам провели экскурсию в историко-краеведческом музее Серебряных Прудов

Читать 360tv в

Экскурсия для ветеранов прошла в историко-краеведческом музее Серебряных Прудов. Гостям рассказали о Василии Чуйкове — герое-земляке, участнике Сталинградской битвы.

Каждую неделю для ветеранов организовывают экскурсии — по вторникам в библиотеке для них проводят исторический час. В этот раз тема была посвящена 80-летию победы советского народа в Сталинградской битве.

Реклама

Руководитель общественного историко-краеведческого музея Борис Ефимцев рассказал о Василии Чуйкове — герое округа, который возглавил 62-ю армию в момент, когда немецко-фашистские войска были уже в городе.

Реклама

Ветеранам рассказали о подвиге соотечественника и смелости, которую он проявил в бою. На вопрос командующего Сталинградским фронтом Еременко, сможет ли Чуйков отстоять город, он сказал, что умрет, но ни на шаг не отступит.

В армии Чуйкова было в три раза меньше бойцов, чем у противника. Несмотря на это, немецко-фашистские войска были окружены и побеждены.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».