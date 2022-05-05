Ветеранам Подмосковья ко Дню Победы подарят современные медицинские гаджеты

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в этом году партия «Единая Россия» подготовила для ветеранов подарок — «Коробка здоровья». В нее входят приятные и полезные сладости, аппараты для измерения давления, частоты пульса и контроля уровня сахара.

Подготовку ко Дню Победы депутаты Мособлдумы начинаю задолго до 9 мая. Для учащихся подмосковных школ проводят уроки мужества и тематические классные часы, посвященные Дню Победы.

«Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение знало историю своей страны, чтило память о тех, кто ковал победу в боях и тылу», — считает председатель областной думы Игорь Брынцалов.

Кроме того, депутаты принимают участие в мероприятиях по уборке и приведению в порядок военных мемориалов, памятников и братских могил, расположенных на территории Подмосковья. Но главное в преддверии праздника Победы — помощь ветеранам. Им благоустраивают территории рядом с домом, навещают, вручают подарки.

Накануне праздника и в День Великой Победы молодогвардейцы и волонтеры будут вручать подарки ветеранам, проживающим в Московской области.