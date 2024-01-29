Подмосковье 29 января 2024, 14:21 Ветеранам из Солнечногорска вручили почетные знаки к 80-летию снятия блокады Ленинграда Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Жителям Солнечногорска вручили почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Сегодня на территории муниципалитета проживает 16 ветеранов.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил с годовщиной освобождения Ленинграда Клавдию Викторовну Мальцеву. Блокаду она застала шестилетней девочкой. Она вспоминает, как было жаль маму, которая искала, чем накормить детей. Клавдия Викторовна переехала в Солнечногорск из Донецка в 2017 году.

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«Поздравляю всех героических жителей блокадного города с этой памятной датой. Крепкого здоровья, сил, бодрости духа! И низкий поклон за вашу стойкость и вклад в великую Победу!» — сказал Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Блокада Ленинграда вошла в историю страны как одно из самых тяжелых событий Великой Отечественной войны. Она продлилась 872 дня и унесла жизни почти 700 тысяч человек.

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