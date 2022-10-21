Ветеранам и инвалидам боевых действий напомнили о способах получения льгот в Подмосковье | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 14:34 Ветеранам и инвалидам боевых действий напомнили о способах получения льгот в Подмосковье

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Ветераны и инвалиды боевых действий из Подмосковья, а также их семьи могут получить льготы и меры поддержки. О том, как это сделать, напомнили в Мособлдуме.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что долг региона — помогать тем, кто боролся и борется за честь страны.

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«И их семьям, безусловно. Мы не собираемся останавливаться на тех мерах, которые уже существуют и работают в регионе на сегодняшний день. Еще более детально изучим вопрос и продолжим работу», — отметил он.

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Бесплатный проезд

Инвалиды и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших бойцов могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Подмосковья по социальной карте.

Социальные услуги

Одиноко проживающие инвалиды могут получить социальное обслуживание на дому. Члены семей погибших могут также рассчитывать на соцработника, а также получить курс в оздоровительном центре Подмосковья.

Компенсация платы за ЖКУ

Инвалиды и военнослужащие могут получать компенсацию 50% платы за услуги ЖКХ. Ее предоставляют при отсутствии задолженностей.

Налоговые льготы

Инвалиды I и II групп освобождаются от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил, а также мотоциклы. Для инвалидов III группы ставка транспортного налога снизится на 50%.

Материальная помощь

Мобилизованные граждане получают единоразовую выплату 200 тысяч рублей.

Поддержка семей

Семьи военнослужащих также могут рассчитывать на поддержку государства и региона. Это внеочередная запись в детские сады, бесплатное школьное питание, свободное посещение кружков и секций и другие.

Семьи погибших военнослужащих получат выплату три миллиона рублей. Также родственники могут рассчитывать на бесплатную газификацию, а дети погибших смогут поступить в вузы страны без экзаменов по специальной квоте.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно на сайте Мособлдумы. Подать заявление на их получение можно через «Госуслуги» или в офисах МФЦ.