Ветерана вылечили от ковида в Подмосковье. Ему 102 года

Подмосковным врачам удалось избавить от коронавируса ветерана Великой Отечественной войны Николая Багаева. Пенсионер перенес ковид в возрасте 102 лет. Об этом сообщил глава Королева Александр Ходырев.

«С удовольствием хочу поделиться радостной новостью: после перенесенной коронавирусной инфекции из стационара Королевской городской больницы выписался наш уважаемый ветеран, участник Великой Отечественной войны Николай Николаевич Багаев, которому в декабре исполнится 103 года», — написал Ходырев в Instagram.

Он добавил, что выздоровление ветерана является уникальным случаем. Глава города пояснил, что в разных странах с коронавирусом удалось справиться только нескольким людям старше 100 лет.

«Врачи уверены, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни, а сам Николай Николаевич называет героями наших королевских докторов, которые 37 дней боролись за его жизнь», — отметил Ходырев.

Глава города подчеркнул, что ветерану не занимать терпения и умения бороться. Во время войны Багаева дважды ранили, но он продолжал сражаться. Фронтовик дошел до Берлина и одержал в жизни немало побед.

«Я искренне рад видеть Николая Николаевича в здравии и надеюсь, что он будет с нами по-прежнему в строю еще много лет», — заключил Ходырев.