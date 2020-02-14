14 февраля отмечает день рождения ветеран Великой Отечественной войны Вера Андреевна Книр. Женщине исполнился 101 год. Сегодня ее поздравляют все — дети, внуки, друзья. Позвонил Вере Андреевне и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вера Андреевна Книр живет в городском округе Молодежный. В Московской области она — легенда. «Вера Андреевна, вы у нас легендарная личность. Я хочу еще раз слова благодарности сказать и низко покланяться за ваши поступки, ваши трудовые подвиги. <…> Мы вас очень любим и гордимся вами!» — признался Андрей Воробьев, поздравляя ее по телефону.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев поблагодарил именинницу за ее труд. «Хочу пожелать вам здоровья и поблагодарить за ваши добрые, важные дела в нашей жизни. С днем рождения, здоровья!» — обратился он.

Вера Андреевна рассказала, что отмечать праздник будет. В гости приедут все ее любимые и родные люди.

Источник фото: телеканал «360»

Вера Андреевна Книр окончила Кисловодскую медицинскую школу. Во время Великой Отечественной войны служила медсестрой и спасала раненых в госпитале. Просилась на фронт, но в больнице была нужнее. Госпиталь организовывали своими силами: собирали подушки, одеяла, мастерили кровати.

После войны Веру Андреевну наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. Кстати, медсестрой ветеран проработала всю жизнь.