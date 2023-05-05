Подмосковье 05 мая 2023, 12:24 Ветерана ВОВ Валентину Четину из Солнечногорска поздравили со 100-летием

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Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Четина отпраздновала 100-летний юбилей. Поздравить жительницу микрорайона Тимоново приехали глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко.

Валентина Федоровна получила поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Валентина Федоровна Четина родилась 4 мая 1923 года в Ставропольском крае. Когда началась война, он пошла на фронт добровольцем в составе 58 Армии. Служила связисткой при штабе, Победу встретила в Варшаве.

«Валентина Федоровна настоящий пример сильного человека. У нее большая дружная семья живет в Солнечногорске, постоянно рядом и помогают. День своего 100-летия Валентина Федоровна встречает в отличном настроении», — рассказал глава Солнечногорска.

После войны Валентина Федоровна трудилась в штабе Уральского военного округа. На пенсии женщина вела военно-патриотическую работу среди молодежи. За это она удостоилась звания «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск».

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