Ветерана ВОВ поздравили со 100-летним юбилеем в Богородском округе

Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил ветерана Клавдию Алексеевну Сергееву со 100-летием. Он вручил имениннице в подарок от губернатора Подмосковья телевизор.

Источник фото: телеканал «360»

Клавдия Алексеевна попала на фронт в 23 года и прошла всю войну, служила в Подольске. Молодая девчонка стояла перед выбором: либо на Урал, либо в армию. И таких было немало. Женщины тогда заменили ушедших на фронт отцов, мужей и братьев. Они работали в госпиталях, подразделениях связи, готовили солдатам еду.

«Когда была в армии, я поваром работала, научилась все готовить», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Сергеева.

Источник фото: телеканал «360»

Клавдии Алексеевне исполнилось 100 лет 8-го марта. Так совпало — родилась в Международный женский день. Да и сама она остается по-прежнему женственной и кокетливой. Мужа постоянно вспоминает. Рядом его уже нет, но, говорит, во сне с ним встречается и иногда разговаривает.

Источник фото: телеканал «360»

Они познакомились в начале 45-го, а в августе уже родился сын. Жили душа в душу, ухаживали друг за другом, вспоминает с теплом Клавдия Алексеевна.

Источник фото: телеканал «360»

С юбилеем ветерана поздравил и президент России Владимир Путин. Подарком от губернатора Подмосковья стал новый телевизор. Его Клавдии Сергеевой вручил глава Богородского округа.

Источник фото: телеканал «360»

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. «Волонтеры Победы» в Московской области собирают информацию, оцифровывают старые фотографии, приходят в каждый дом, чтобы оказать любую необходимую помощь.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стараемся как можно больше уделить внимания как ветеранам ВОВ, так и труженикам тыла и другим категорям, стараемся помогать всем, чем можем. Начиная от социально-бытовой помощи, заканчивая поддержкой спонсоров, сотрудничеством с фондом, помогаем приобрести слуховые аппараты, оплатить санаторно-курортное лечение. Все вместе мы делаем большое доброе дело», — отметил руководитель «Волонтеров Победы» в Московской области Александр Печенегин.