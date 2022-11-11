Подмосковье 11 ноября 2022, 22:06 Ветерана ВОВ поздравили с 95-летием в Солнечногорске

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В семье Бабич из Солнечногорска 11 ноября — дата, которую отмечают сразу четыре поколения. В этот день 95 лет назад родилась их любимая мама, бабушка, пра- и даже прапрабабушка Зинаида Филипповна. С юбилеем ветерана поздравили представители администрации округа.

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Из своей почти вековой жизни женщина помнит многие события, как будто они были вчера. Ветеран делится, что самыми яркими картинами в памяти по-прежнему остаются годы в немецком плену.

«14-й год мне пошел, угнали меня в Германию, была в лагере. Потом работала на шахте. Потом, когда меня освободили, взяли меня в госпиталь работать. Я работала в военном госпитале санитаркой», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Бабич.

После войны госпиталь закрыли, а Зинаиду Филипповну ждала светлая страница ее истории — женщина встретила любовь всей жизни, вышла замуж и вместе они создали дружную семью. Теперь ветеран живет вместе с дочерью в деревне Новая, а в свой 95-й день рождения принимает поздравления от родственников, жителей округа, администрации и даже президента.

В подарок — приветственные письма и шаль, ведь несмотря на почтенный возраст, женщина продолжает наряжаться и хочет всегда оставаться красивой, а не скучать по ушедшей молодости.

«На сегодняшний день то внимание, которое мы оказываем нашим ветеранам, та забота о них — это действительно одна из приоритетных задач, которая стоит перед нами, потому что подвиг, который они совершили — он действительно бесценен и достоин уважения. Ну, а мы со своей стороны постараемся их не подвести», — сказал заместитель главы администрации г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Главным пожеланием для именинницы в 95-летний юбилей, конечно, стало крепкое здоровье. Хоть Зинаида Филипповна и сама справляется со всеми бытовыми делами, а помощь принимает неохотно, все же переживает, что приходится пить много лекарств. Но как и любая заботливая мать и бабушка, в ответ на теплые слова — в ответ она желает еще больше. Говорит, ее жизнь продолжается в детях и внуках, и главное, чтобы они были здоровы и счастливы.