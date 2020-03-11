Оставшаяся без зрения ветеран из Раменского вновь сможет «увидеть» своего умершего мужа. Для нее сделают тактильное фото

Ветерана Великой Отечественной войны Раису Скворцову поздравили с 8 Марта в Раменском. К ней пришла целая делегация под руководством советника губернатора Московской области Александр Когана. Также ветерана поздравили активисты «Молодой гвардии» и юные жители Раменского.

Раисе Скворцовой 97 лет. Когда ей было 20, она попала на фронт фельдшером. Под пулями выносила с поля боя раненых. Однажды чуть не погибла. Проведя четыре месяца в госпитале, вернулась в строй. После войны тоже работала в медицине. Долго жила на Украине, а в 90-х переехала в Раменское.

Источник фото: телеканал «360»

В год 75-летия Победы гости вручили Раисе Никаноровне юбилейную медаль. По поручению губернатора Андрея Воробьева, члены «Единой России» до 9 мая побывают у всех ветеранов Великой Отечественной, живущих в Подмосковье. Партийцы готовы оказать им любую необходимую помощь.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы прекрасно понимаем, что и родственники есть, и социальные защиты — все сегодня заботятся. Вот мы сегодня приехали, посмотрели кухню, посмотрели ванну и приняли все-таки решение, что мы поучаствуем в проведении косметического ремонта», — сказал советник губернатора Московской области, первый зам. секретаря областного отделения «Единой России» Александр Коган.

Источник фото: телеканал «360»

Также готовится еще один подарок. Вследствие ранений ветеран потеряла зрение. Она больше не может рассматривать портрет мужа, которого встретила на войне. Пара прожила вместе 41 год, они были рядом до смерти супруга. Специалисты сделают для Раисы Никаноровны тактильную версию старой фотографии. И совсем скоро ветеран сможет ощутить черты лица любимого человека.