Ветерана ВОВ из Чехова поздравили с Днем народного единства | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 21:43 Ветерана ВОВ из Чехова поздравили с Днем народного единства

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Глава городского округа Чехов поздравил ветерана ВОВ с Днем народного единства. 97-летний Алексей Юдин принял Григория Артамонова у себя дома и выпил с главой округа чая.

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов посетил 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Юдина. Глава округа поздравил ветерана с Днем народного единства и вручил подарки его правнукам.

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« Сегодня я встретился с участником Великой Отечественной войны Алексеем Ивановичем Юдиным и его большой и дружной семьей. Солидный возраст не помеха для военнослужащего с почти сорокалетним стажем, в нем по-прежнему видна военная выправка, а его оптимизм и бодрость духа моментально передаются окружающим», — поделился глава Чехова.

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Григорий Артамонов отметил, что в праздничный день чиновники и депутаты посетили семьи мобилизованных жителей.