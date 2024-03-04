Подмосковье 04 марта 2024, 17:25 Ветерана Великой Отечественной войны Андрея Костина поздравили со 100-летием в Красногорске Окружное управление социального развития № 21

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Ветеран Великой Отечественной войны Андрей Костин отметил 100-летний юбилей. С этим событием его поздравил представитель администрации Красногорска Богдан Андриянов.

Андрей Андреевич Костин родился в селе Ново-Васильевка Приазовского района Запорожской области. В 1941 году, после окончания девятого класса, он добровольцем ушел на фронт. Воевал на Волховском, Ленинградском, Южном фронтах, после чего стал командиром взвода саперов.

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После войны ветеран продолжил военную карьеру: окончил Академию инженерных войск имени Куйбышева и служил главным конструктором проекта в 15-м ЦНИИИ имени Карбышева.

Андрей Костин награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», а также 18 юбилейными медалями.

«Сердечно поздравляем Андрея Андреевича со 100-летним юбилеем, желаем семейного тепла, здоровья и благополучия!» — поздравили ветерана в Министерстве социального развития Подмосковья.

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