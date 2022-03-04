Победу встретил в Германии. Ветерана Петра Сагана поздравили с юбилеем в Богородском округе

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Саган отметил 95-летие. Он живет в Богородском округе. На праздник ему вручили подарки от президента и губернатора Подмосковья.

Утром к юбиляру приехал глава Богородского округа Игорь Сухин. Он поздравил ветерана и вручил подарки.

Большое вам спасибо от всех поколений за то, что у нас есть возможность гордиться вашими победами Игорь Сухин.

Несмотря на то, что на долю Сагана выпало много испытаний, оптимизм он сохранил. Петр Павлович вспоминал о былом и делился размышлениями о настоящем.

«Когда мы освобождали Украину, бандеровцы нам там в спину стреляли. Я благодарю нашего президента. Сколько погибло в Донбассе детей и людей...» — сказал ветеран.

На юбилей ветерана в 2017 году из Кремля курьер доставил хрустальный стакан с серебряной чайной ложкой — подарок от президента. Сувенир изготовили на Московском монетном дворе.

Петр Саган родился на Украине. Когда началась война, ему было 14 лет. Полтора года в оккупации.

Когда в августе 1943 года освободили родной город Ромны в Сумской области, он пошел в военкомат, чтобы записаться в ряды Красной армии. Но 16-летнему парню сказали прийти через год.

3 марта 1944-го юноша был зачислен в артиллерийский полк. Потом — курсы командиров орудийного расчета, присвоение звания сержанта, а дальше — на передовую.

Петр Саган участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Польши, Восточной Пруссии. В боях за Кенигсберг был ранен. Однако после госпиталя снова вернулся в родной орудийный расчет 638-го артиллерийского полка.

Потом брал Берлин. День Победы встретил в Германии.