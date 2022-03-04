facebook_pixel
    04 марта 2022, 17:55

    Победу встретил в Германии. Ветерана Петра Сагана поздравили с юбилеем в Богородском округе

    Ветеран Петр Саган из Богородского округа отметил 95-летие

    Анастасия Аброськина

    Ветеран Великой Отечественной войны Петр Саган отметил 95-летие. Он живет в Богородском округе. На праздник ему вручили подарки от президента и губернатора Подмосковья.

    Победу встретил в Германии. Ветерана Петра Сагана поздравили с юбилеем в Богородском округе | Изображение 1

    Утром к юбиляру приехал глава Богородского округа Игорь Сухин. Он поздравил ветерана и вручил подарки.

    Большое вам спасибо от всех поколений за то, что у нас есть возможность гордиться вашими победами

    Игорь Сухин.

    Несмотря на то, что на долю Сагана выпало много испытаний, оптимизм он сохранил. Петр Павлович вспоминал о былом и делился размышлениями о настоящем.

    Победу встретил в Германии. Ветерана Петра Сагана поздравили с юбилеем в Богородском округе | Изображение 2

    «Когда мы освобождали Украину, бандеровцы нам там в спину стреляли. Я благодарю нашего президента. Сколько погибло в Донбассе детей и людей...» — сказал ветеран.

    На юбилей ветерана в 2017 году из Кремля курьер доставил хрустальный стакан с серебряной чайной ложкой — подарок от президента. Сувенир изготовили на Московском монетном дворе.

    Победу встретил в Германии. Ветерана Петра Сагана поздравили с юбилеем в Богородском округе | Изображение 3

    Петр Саган родился на Украине. Когда началась война, ему было 14 лет. Полтора года в оккупации.

    Когда в августе 1943 года освободили родной город Ромны в Сумской области, он пошел в военкомат, чтобы записаться в ряды Красной армии. Но 16-летнему парню сказали прийти через год.

    3 марта 1944-го юноша был зачислен в артиллерийский полк. Потом — курсы командиров орудийного расчета, присвоение звания сержанта, а дальше — на передовую.

    Петр Саган участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Польши, Восточной Пруссии. В боях за Кенигсберг был ранен. Однако после госпиталя снова вернулся в родной орудийный расчет 638-го артиллерийского полка.

    Потом брал Берлин. День Победы встретил в Германии.