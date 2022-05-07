Ефим Самойлович Аранчук был первым директором автоколонны Мострансавто в Подольске. И сейчас на предприятии о нем помнят. Регулярно к нему приходят сотрудники компании и при необходимости помогают.

С наступающим Днем Победы ветерана — первого директора автоколонны Подольска поздравили зампред правительства Московской области Анна Кротова и генеральный директор Мострансавто Сергей Смирнов. Они вручили ветерану подарок и поинтересовались его условиями жизни.

Источник фото: телеканал «360»

В январе 1943 года, когда ему было всего 19 лет, он попал в минометный батальон в район города Сумы на северо-востоке Украины. За храбрость, проявленную в военных операциях Аранчук награжден медалью «За отвагу».

Источник фото: телеканал «360»

После войны Ефим Самойлович окончил Минский политехнический институт и по распределению попал в Подольск. С 1956–1957 году он возглавлял воссозданное Подольское автохозяйство, которое позднее стало автоколонной Мострансавто № 1788. В коллективе автоколонны были фронтовики и молодые выпускники институтов. На основе небольшого автобусного хозяйства Ефим Самойлович создал полноценное транспортное предприятие.

В Мострансавто 62 ветерана, которые принимали участие в боевых действиях, и после фронта трудились долгие годы на автотранспортных предприятиях. Ежегодно компания поздравляет их с Днем Победы и вручает продуктовые наборы.