15 июня 2023, 15:52
Ветерана Николая Воротилина из Красногорска поздравили со 100-летием
Ветеран Николай Воротилин из Красногорска отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 100 лет.
Участнику Великой Отечественной войны Николаю Воротилину исполнилось 100 лет. С юбилеем его поздравила исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации Красногорска Наталья Тимошина и члены местного отделения партии «Единая Россия».
Реклама
После окончания Арзамасского училища его направили служить под Сталинград. Победу боец встретил в Берлине. Николай Воротилин награжден орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина».
После войны Николай Воротилин остался верен выбранной когда-то специальности и всю жизнь проработал водителем. Главным подарком в жизни именинник считает свою дружную семью — детей, внуков и правнуков.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Ветераны
Реклама
Реклама