Подмосковье 15 июня 2023, 15:52 Ветерана Николая Воротилина из Красногорска поздравили со 100-летием

Читать 360tv в

Ветеран Николай Воротилин из Красногорска отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 100 лет.

Участнику Великой Отечественной войны Николаю Воротилину исполнилось 100 лет. С юбилеем его поздравила исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации Красногорска Наталья Тимошина и члены местного отделения партии «Единая Россия».

Реклама

После окончания Арзамасского училища его направили служить под Сталинград. Победу боец встретил в Берлине. Николай Воротилин награжден орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина».

После войны Николай Воротилин остался верен выбранной когда-то специальности и всю жизнь проработал водителем. Главным подарком в жизни именинник считает свою дружную семью — детей, внуков и правнуков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».