Ветерана из Воскресенска поздравили со 100-летним юбилеем

Жительница городского округа Воскресенск Любовь Донская отметила 100-летний юбилей. Она всю жизнь проработала в совхозе, в годы войны трудилась в тылу. А еще создала крепкую семью. Вместе с мужем воспитала четверых детей.

Жительница Воскресенска Любовь Донская отметила юбилей — 100 лет. Поздравить долгожительницу пришел глава городского округа Артур Болотников.

«Любовь Павловна, позвольте вас поздравить со 100-летним юбилеем! Такая дата шикарная! Пожелать мира, здоровья и всего самого доброго», — поздравил ветерана Болотников.

Он вручил виновнице торжества поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и подарки. Любовь Донская родилась в многодетной семье. Всю жизнь работала в совхозе. Немало трудностей и испытаний выпало на долю Любови Павловны в годы Великой Отечественной войны. Молодым девчонкам пришлось перегонять скот из Московской области в Ивановскую, чтобы животные не достались немцам.

«Это сложно — по лесам везде гнать, они разбегаются. В Иваново гнали, Ивановскую область. Нас, девчонок молоденьких. Раньше все работали в войну», — рассказала Любовь Донская, долгожитель городского округа Воскресенск.

Несмотря на тяготы военных лет, Любовь Донская создала крепкую семью. В 1943 году у супругов родился сын. Вместе с мужем Любовь Павловна воспитала четверых детей. Сейчас юбиляр — богатая бабушка и прабабушка. У нее четыре внука и один правнук. В послужном списке долгожительницы звания «Труженик тыла» и «Ветеран труда».