Десантники поздравили 95-летнего ветерана из Одинцова

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения спецназначения ВДВ пришли в гости с новогодними подарками к 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны Ивану Алексееву, живущему в Одинцовском городском округе. Для встречи гостей хозяин дома надел медали и ордена.

Гвардейцы-десантники вручили Ивану Алексееву именные подарки и принесли наряженную елку. Военные поздравили ветерана с Новым годом и наступающим Рождеством.

Гостям Иван Алексеев рассказал, как ушел на фронт, когда ему было только 17 лет. Он служил в авиационной части 142-го батальона аэродромного обслуживания. После присяги его вместе с сослуживцами отправили в Вязьму. По мере продвижения фронта батальон, где он служил постоянно, передислоцировали.

Иван Алексеев отвечал за обеспечение вылета военной авиации, охрану аэродрома, а также обстреливал вражеские самолеты во время атаки. За отличную службу его наградили орденом Великой Отечественной войны и медалями.

В 1945 году будущего ветерана перевели на службу в Московский военный округ. Он работал на аэродромах Раменское, Люберцы, Бабушкино, Манихино, Кубинка. После демобилизации он перешел на службу в правоохранительные органы. На пенсию вышел в звании подполковника с должности заместителя командира 12-го дивизиона полка ДПС управления внутренних дел по Московской области (ныне 10-й батальон 1-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области).

После выхода на пенсию 30 лет работал народным депутатом Кубинского поселкового совета.