Ветерана из Балашихи поздравили со столетием от имени президента

В Балашихе поздравили со столетием ветерана ВОВ Павла Михиенкова. Поздравительный адрес от имени президента РФ ему передал помощник военного комиссара Московской области Станислав Протасов.

Праздничный концерт в честь юбилея ветерана устроили под окнами его дома, оркестр дивизии им. Ф. Э. Дзержинского исполнил песни военных лет. Поздравить героя войны также пришли юнармейцы.

За участие в Великой Отечественной войне Павел Анисимович награжден грамотами Военного комиссариата Московской области и городского округа Балашиха.

«В связи со столетием Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Владимирович Путин поздравил и пожелал здоровья, успехов и всего самого наилучшего нашему любимому ветерану. Желаю, чтобы каждый из нас был в таком физическом состоянии, крепким духом, ясно мыслящим», — сказал Станислав Протасов.

Павел Михиенков был призван в армию 26 сентября 1940 года. Служил в 54-м полку по охране и обороне железнодорожных сооружений. Первый день Великой Отечественной войны ветеран встретил в Севастополе. Он оборонял город до 16 октября 1941-го, также служил на Крымском фронте, был участником битв за Кавказ и Днепр, Курской битвы. Во время войны получил три ранения. О своем опыте он рассказал в автобиографии «Коротко о своей жизни».

Такие визиты и поздравления прибавляют силы моральные и физические, очень понравилось, что президент помнит. Концерт понравился, перед этим были еще депутаты, сегодня вот играли лучшие музыканты и певцы, стоял хлопал, раз в жизни такое событие, 100 лет. Очень понравилось поздравление, спасибо всем, спасибо за память, я ожидал, но уж точно не такого массового Павел Михиенков ветеран Великой Отечественной войны.

Павел Михиенков родился 1 июня 1921 года в селе Абрамовка Переволоцкого района Оренбургской области. Он награжден орденами ВОВ 1-й степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». После войны Павел Анисимович служил в Первой армии ПВО в микрорайоне Заря Балашихи. Он занимал должности помощника начальника штаба полка и дежурного офицера в командном пункте.