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    11 июня 2021, 19:36

    Ветерана из Балашихи поздравили со столетием от имени президента

    Анастасия Максимовских

    В Балашихе поздравили со столетием ветерана ВОВ Павла Михиенкова. Поздравительный адрес от имени президента РФ ему передал помощник военного комиссара Московской области Станислав Протасов.

    Ветерана из Балашихи поздравили со столетием от имени президента

    Праздничный концерт в честь юбилея ветерана устроили под окнами его дома, оркестр дивизии им. Ф. Э. Дзержинского исполнил песни военных лет. Поздравить героя войны также пришли юнармейцы.

    Ветерана из Балашихи поздравили со столетием от имени президента | Изображение 1

    За участие в Великой Отечественной войне Павел Анисимович награжден грамотами Военного комиссариата Московской области и городского округа Балашиха.

    «В связи со столетием Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Владимирович Путин поздравил и пожелал здоровья, успехов и всего самого наилучшего нашему любимому ветерану. Желаю, чтобы каждый из нас был в таком физическом состоянии, крепким духом, ясно мыслящим», — сказал Станислав Протасов.

    Ветерана из Балашихи поздравили со столетием от имени президента | Изображение 2

    Павел Михиенков был призван в армию 26 сентября 1940 года. Служил в 54-м полку по охране и обороне железнодорожных сооружений. Первый день Великой Отечественной войны ветеран встретил в Севастополе. Он оборонял город до 16 октября 1941-го, также служил на Крымском фронте, был участником битв за Кавказ и Днепр, Курской битвы. Во время войны получил три ранения. О своем опыте он рассказал в автобиографии «Коротко о своей жизни».

    Такие визиты и поздравления прибавляют силы моральные и физические, очень понравилось, что президент помнит. Концерт понравился, перед этим были еще депутаты, сегодня вот играли лучшие музыканты и певцы, стоял хлопал, раз в жизни такое событие, 100 лет. Очень понравилось поздравление, спасибо всем, спасибо за память, я ожидал, но уж точно не такого массового

    Павел Михиенковветеран Великой Отечественной войны.
    Ветерана из Балашихи поздравили со столетием от имени президента | Изображение 3

    Павел Михиенков родился 1 июня 1921 года в селе Абрамовка Переволоцкого района Оренбургской области. Он награжден орденами ВОВ 1-й степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». После войны Павел Анисимович служил в Первой армии ПВО в микрорайоне Заря Балашихи. Он занимал должности помощника начальника штаба полка и дежурного офицера в командном пункте.