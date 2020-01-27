    27 января 2020, 21:02

    Ветерана из Балашихи поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда

    Анастасия Максимовских

    Сегодня 96-летний ветеран-освободитель Ленинграда, живущий в Балашихе, принимал поздравления и подарки. Для Михаила Шестимирова это словно второй день рождения. Поздравить ветерана с Днем освобождения Ленинграда от блокады приехали представители администрации городского округа и Следственного комитета России по Московской области.

    Михаил Егорович рассказал собравшимся о детстве и войне. Коренной житель Балашихи учился в Салтыковке, ушел на фронт со школьной скамьи в свои 17.

    Ветерана из Балашихи поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Оборонял Пулковскую высоту, участвовал в освобождении Ленинграда от захватчиков.

    Ветерана из Балашихи поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы стараемся выделять, выкраивать время на каждой неделе сотрудникам и навещать ветеранов, где-то чем-то помочь. То есть не обязательно должна быть, как иногда кажется, только материальная помощь и подарки. Ветеранам действительно важна помощь», — сказала старший помощник руководителя главного СУ СК России по МО Ольга Врадий.

    Ветерана из Балашихи поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В преддверии годовщины еще в прошлом году Следственный комитет страны запустил всероссийскую акцию «75 шагов навстречу 75-летию Победы».

    Ветерана из Балашихи поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Сотрудники Балашихи и Московской области тоже принимают в ней участие. Они не только приходят в гости к ветеранам, но и регулярно помогают в быту. В Балашихе проживают 140 Героев войны.