Ветерана из Балашихи поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда

Сегодня 96-летний ветеран-освободитель Ленинграда, живущий в Балашихе, принимал поздравления и подарки. Для Михаила Шестимирова это словно второй день рождения. Поздравить ветерана с Днем освобождения Ленинграда от блокады приехали представители администрации городского округа и Следственного комитета России по Московской области.

Михаил Егорович рассказал собравшимся о детстве и войне. Коренной житель Балашихи учился в Салтыковке, ушел на фронт со школьной скамьи в свои 17.

Источник фото: телеканал «360»

Оборонял Пулковскую высоту, участвовал в освобождении Ленинграда от захватчиков.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стараемся выделять, выкраивать время на каждой неделе сотрудникам и навещать ветеранов, где-то чем-то помочь. То есть не обязательно должна быть, как иногда кажется, только материальная помощь и подарки. Ветеранам действительно важна помощь», — сказала старший помощник руководителя главного СУ СК России по МО Ольга Врадий.

Источник фото: телеканал «360»

В преддверии годовщины еще в прошлом году Следственный комитет страны запустил всероссийскую акцию «75 шагов навстречу 75-летию Победы».

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники Балашихи и Московской области тоже принимают в ней участие. Они не только приходят в гости к ветеранам, но и регулярно помогают в быту. В Балашихе проживают 140 Героев войны.