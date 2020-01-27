Ветерана из Балашихи поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда
Михаил Егорович рассказал собравшимся о детстве и войне. Коренной житель Балашихи учился в Салтыковке, ушел на фронт со школьной скамьи в свои 17.
Оборонял Пулковскую высоту, участвовал в освобождении Ленинграда от захватчиков.
«Мы стараемся выделять, выкраивать время на каждой неделе сотрудникам и навещать ветеранов, где-то чем-то помочь. То есть не обязательно должна быть, как иногда кажется, только материальная помощь и подарки. Ветеранам действительно важна помощь», — сказала старший помощник руководителя главного СУ СК России по МО Ольга Врадий.
В преддверии годовщины еще в прошлом году Следственный комитет страны запустил всероссийскую акцию «75 шагов навстречу 75-летию Победы».
Сотрудники Балашихи и Московской области тоже принимают в ней участие. Они не только приходят в гости к ветеранам, но и регулярно помогают в быту. В Балашихе проживают 140 Героев войны.