Ветерана из Балашихи поздравили концертом под окнами

Глава Балашихи Сергей Юров поздравил ветерана Адольфа Чумакова с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Он приехал к нему не только с подарками, но и с целым ансамблем, который устроил концерт под окнами ветерана.

Адольф Михайлович Чумаков родился в 1935 году. Он пережил войну ребенком, но после ее окончания поступил в Ленинградское высшее военно-политическое училище. 31 год прослужил в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского и дошел до звания подполковника.

«Мы сегодня начали череду поздравлений в этот великий праздник — День Победы. В каждой семье есть свой герой и особое значение этот праздник имеет для наших ветеранов, для тех, кто прошел через войну, кто своей кровью, потом и ценой жизни заслужил мирное небо и жизнь для нас», — отметил Сергей Юров.

Вместе с главой Балашихи поздравить ветерана приехал командир дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, генерал-майор Дмитрий Черепанов. Он поблагодарил Чумакова за воспитание молодого поколения и пожелал здоровья.

Вы наша гордость. Спасибо вам за то, что продолжаете работу по воспитанию молодого поколения и наших бойцов Дмитрий Черепанов.

К 75-й годовщине Победы Адольфу Чумакову вручили медаль от президента Владимира Путина, микроволновую печь, а также продуктовый набор и букет гвоздик. Солисты ансамбля песни и пляски дивизии им. Ф. Э. Дзержинского у его дома исполнили песни военных лет.