«Ветеран живет рядом». Актер Евгений Князев и волонтеры навестили фронтовика из Подмосковья

Евгений Князев и «Волонтеры Победы» навестили фронтовика. Анатолий Сандлер ушел на фронт в 17 лет, служил в пехоте. Дважды был ранен. Но возвращался на передовую. У него — медали за боевые заслуги и орден Отечественной войны. Теперь его правнуки примерно такого же возраста, что и он в 43-м. И время не стерло его воспоминания о войне.

Народного артиста Евгения Князева ветеран Анатолий Сандлер не знает, но вопросы о фронтовом прошлом, подарки, просто внимание — все это важно. Анатолий Сандлер ушел на фронт в 17 лет. В 94 года воспоминания такие же отчетливые, словно это было вчера.

«Дали мне в подчинение отделение. В отделении были солдаты свыше 30 лет, а я — молодой мальчишка. И они мне все: «Сынок, сынок…», — вспоминает Анатолий Сандлер, участник Великой Отечественной войны.

Теперь его правнуки примерно такого же возраста, что и он в 43-м. На календаре — пометка: не забыть поздравить одного из них с днем рождения. В этот день они обязательно соберутся вместе — это традиция, как и празднование Дня защитника Отечества.

«Это сын мой, дедушкин внук, правнук наш, это внук, еще один внук, это средний, а старший работает. Вот сколько у меня», — рассказал Анатолий Сандлер, участник Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

Фотографии хранят память о еще одном члене семьи. Его жена — Валентина Сандлер — была рядом 67 лет! Теперь с хлопотами по дому помогают и близкие, и соцработник, и волонтеры Победы.

«Мы проводим акцию «Ветеран живет рядом» каждое пятое и 21 число, чтобы ветеран знал, что мы можем прийти и помочь по дому. Это может быть бытовая помощь. Та же уборка в квартире», — сказал Георгий Архипов, председатель штаба «Волонтеры Победы» в г.о. Лобня.

В Лобне сейчас — 45 участников Великой Отечественной войны. Эта горькая цифра от председателя местного совета депутатов. И каждый понимает, любая забота о ветеранах не лишняя.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда мне рассказали, что такая акция в Лобне, а я себя причисляю к жителям Лобни, потому что у меня недалеко здесь дача есть, и сказали, что можно навестить ветерана. Их все меньше и меньше», — сказал Евгений Князев, народный артист России.