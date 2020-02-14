    14 февраля 2020, 10:13

    Готова к труду и обороне. Ветеран ВОВ получила золотой знак отличия за норматив ГТО

    Алина Трофимова, Павел Зимин

    Участница ВОВ из Можайска Татьяна Калашникова выполнила норматив ГТО на золотой знак отличия. В этом ей помогла программа «Активное долголетие».
    Готова к труду и обороне. Ветеран ВОВ получила золотой знак отличия за норматив ГТО

    Татьяна Калашникова не просто участница губернаторской программы «Активное долголетие», а настоящая гордость подмосковного Можайска. В свои 95 лет она выполнила норматив ГТО на золотой знак отличия.

    Готова к труду и обороне. Ветеран ВОВ получила золотой знак отличия за норматив ГТО | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Для ветерана Великой Отечественной войны даже проверка перед занятиями в бассейне — простая формальность: давление в норме, самочувствие отличное.

    «Когда я начала заниматься плаванием и физкультурой, у меня наладилось здоровье, я стала чувствовать себя очень хорошо».

    Готова к труду и обороне. Ветеран ВОВ получила золотой знак отличия за норматив ГТО | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    И такие слова теперь не редкость. Цифры говорят сами за себя: за несколько лет в одном только Можайском городском округе регулярные тренировки позволили сдать нормативы почти девяти тысячам человек.

    По словам врачей, это говорит о благотворном влиянии таких программ, как «Активное долголетие», на общее состояние здоровья, на качество жизни людей. И они с удовольствием ходят заниматься.

    Готова к труду и обороне. Ветеран ВОВ получила золотой знак отличия за норматив ГТО | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Занятия проходят как в современных залах, если речь идет о лечебной физкультуре, так и на свежем воздухе. Несмотря на погоду, скандинавская ходьба увлекает пенсионеров не меньше.

    А с января этого года во дворце спорта «Багратион» открылся еще и клуб «Активное долголетие». Там можно поиграть в настольные игры, посмотреть фильмы и даже пройти курсы компьютерной грамотности.