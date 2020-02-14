Готова к труду и обороне. Ветеран ВОВ получила золотой знак отличия за норматив ГТО

Татьяна Калашникова не просто участница губернаторской программы «Активное долголетие», а настоящая гордость подмосковного Можайска. В свои 95 лет она выполнила норматив ГТО на золотой знак отличия.

Источник фото: телеканал «360»

Для ветерана Великой Отечественной войны даже проверка перед занятиями в бассейне — простая формальность: давление в норме, самочувствие отличное.

«Когда я начала заниматься плаванием и физкультурой, у меня наладилось здоровье, я стала чувствовать себя очень хорошо».

Источник фото: телеканал «360»

И такие слова теперь не редкость. Цифры говорят сами за себя: за несколько лет в одном только Можайском городском округе регулярные тренировки позволили сдать нормативы почти девяти тысячам человек.

По словам врачей, это говорит о благотворном влиянии таких программ, как «Активное долголетие», на общее состояние здоровья, на качество жизни людей. И они с удовольствием ходят заниматься.

Источник фото: телеканал «360»

Занятия проходят как в современных залах, если речь идет о лечебной физкультуре, так и на свежем воздухе. Несмотря на погоду, скандинавская ходьба увлекает пенсионеров не меньше.

А с января этого года во дворце спорта «Багратион» открылся еще и клуб «Активное долголетие». Там можно поиграть в настольные игры, посмотреть фильмы и даже пройти курсы компьютерной грамотности.