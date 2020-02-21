Дальномеры и пулемет Калашникова. Ветеран ВОВ оценил возможности современной армии
Он не держал в руках оружие больше 60 лет. Ветерану Владимиру Варенику 88. И даже сейчас его рука не дрогнула. Сначала он воспользовался знакомым пистолетом-пулеметом Шпагина. Затем — снайперской винтовкой.
В 13 лет Владимир сбежал из дома на фронт. На дворе был 1943 год. «Я был молод и не совсем понимал ценность жизни, понимаете? Меня придерживали, чтобы я был поаккуратнее», — поделился ветеран.
Добровольца зачислили в ряды Красной армии, приспособили чистить снаряды. Затем — подавать их. Далее были контузия и госпиталь. На фронт Владимир вернулся уже в качестве разведчика-автоматчика. Он был молодым, юрким и бесстрашным и получал от командования самые сложные задачи. И выполнял их безукоризненно. Дошел до Берлина, освобождал Варшаву.
Сейчас Владимир пишет книги, рисует и занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.
«Во-первых, он ветеран именно нашей первой танковой армии, не так давно было 77-летие армии, его наградили, и он выразил желание пообщаться с юнармейцами. И 23 Февраля! Как же без этого!» — отметил Константин Орлов, инструктор по организации военно-патриотической работы.
Ветерану показали современные радары и дальномеры — главные помощники современного разведчика. Показала молодежь и прохождение полосы препятствий.
Через два месяца Владимиру Варенику исполнится 89 лет. В мае он с гордостью примет участие в главном параде Победы.