Подмосковье 09 декабря 2023, 16:34 Ветеран ВОВ Николай Козлов одним из первых проголосовал на выборах депутатов в Серпухове Мособлизбирком

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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Козлов вместе со своей супругой Зоей Павловной в числе первых посетили избирательный участок в городском округе Серпухов. Он считает, что проголосовать на выборах — конституционный долг каждого гражданина.

Николай Козлов рассказал, что пришел специально пораньше, чтобы отдать голос за депутатов нового Совета. Он обратился к ним, попросив, чтобы они не забывали о своих обещаниях, данных жителям Серпухова.

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«Особенно важно, чтобы, став депутатами, наши кандидаты проявляли заботу о таких серпуховичах, как инвалиды, ветераны и пожилые люди. Еще очень хотелось бы, чтобы уделялось особое внимание школам, больницам и другим социальным объектам», — подчеркнул Николай Козлов.

В заключение он отметил важность голосования и выразил уверенность, что выборы нельзя игнорировать и в них нужно обязательно участвовать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах.

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