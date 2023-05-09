Подмосковье 09 мая 2023, 02:25 Участница ВОВ из Подмосковья отметила 50 лет работы в ветеранской организации Мария Андрюхина

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Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин 18-ти городов России, Украины и Чехии Мария Михайловна Рохлина отметила 50-летие работы в Совете ветеранов стрелковых дивизий. 98-летняя женщина возглавляет комитет с 1973 года.

Мария Михайловна родилась в сентябре 1924 года. Женщина участвовала в Сталинградской и Курской битвах, а также в боях под Прохоровкой, Ясско-Кишиневской операции и в освобождении Польши и Чехословакии. Служила в 11-й отдельной танковой бригаде и 95-й гвардейской стрелковой дивизии в должности инструктора санитарного взвода. За заслуги Рохлина награждена орденом Отечественной войны второй степени, также Мария Михайловна имеет медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и многие другие.

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«Весной мужу было бы 100 лет. На его день рождения мне предложили поработать в комитете ветеранов ВОВ. Я согласилась. Ездила все годы на электричке в Москву, сейчас езжу на машине. Есть человек, у которого жена работает в Москве, он возит ее и меня. Это мои друзья. По вторникам сейчас там бываю», — поделилась Мария Михайловна.

Более 40 лет Рохлина посвятила работе в Центральном Архиве министерства обороны, где собирала информацию о погибших солдатах в Курской битве. В храме Святых Апостолов Петра и Павла в поселке городского типа Прохоровке Белгородской области находится стена, посвященная усопшим воинам. Также в июле в населенном пункте пройдет мероприятие, посвященное 80-летию Прохоровского танкового сражения. Мария Михайловна планирует открыть тематический музей.

«Я всегда много работала и продолжаю работать. Я считаю себя пожизненно председателем ветеранской организации. Я осталась одна. Сейчас работаю с детьми, внуками и правнуками ветеранов по бывшему Советскому союзу», — добавила ветеран.

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