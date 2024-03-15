Подмосковье 15 марта 2024, 12:40 Ветеран войны из Солнечногорска Иван Походаев проголосовал на выборах президента дома Евгения Герасимова

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Ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Солнечногорска Иван Походаев проголосовал у себя дома. Он рассказал, что еще ни разу не пропустил выборы президента.

«Мне 2 марта исполнилось 98 лет. В Солнечногорске живу с 1933 года и постоянно принимаю участие в голосовании, потому что голос народа — это голос власти. Надо быть активным и выражать свое мнение по отношению к политике государства. Призываю всех жителей нашего округа проявлять активность и голосовать», — рассказал ветеран.

Несмотря на преклонный возраст, ветеран сохраняет невероятное жизнелюбие и бодрость духа.

«Голосую за нашу могучую Россию», — добавил Иван Походаев.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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