Ветеран войны из Балашихи победила ковид в 101 год

Жительница Балашихи Мария Фоминична Ужовская попала в больницу с подозрением на ковид. Снимки показали, что ее легкие поражены на 20%. Но ветеран Великой Отечественной войны быстро выздоровела. Когда женщину выписали, она поехала домой отмечать свой 101-й день рождения.

Пенсионерка поступила в инфекционное отделение в филиал № 3 10 июля. У женщины были признаки двусторонней пневмонии. Как показали снимки КТ, объем поражения легких составил 20%. Через пять дней после госпитализации пациентке исполнился 101 год, но праздник пришлось отложить из-за лечения.

В период лечения врачи заметили положительную динамику, мазок ПЦР от 21 июля показал отрицательный результат. По снимку КТ 26 июля было видно, что в легочной ткани свежих диффузных изменений нет.

«Мария Фоминична поступила к нам в средней степени тяжести. Были проведены необходимые обследования и назначена активная терапия. Лечение проводилось согласно временным методическим рекомендациям МЗ РФ „Профилактика, диагностика и лечение коронавируса“», — рассказал главный врач Михаил Антипов.

В связи с завершением курса инфузионной терапии, улучшением самочувствия, положительной динамикой по КТ и клинико-лабораторным показателям пациентка была выписана. Теперь у Марии Фоминичны наступил амбулаторный этап, во время которого ее будет наблюдать терапевт. Поле выписки медперсонал больницы поздравил пациентку с выздоровлением и 101-м днем рождения.