Подмосковье 18 января 2024, 18:18 Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Двойкин умер на 98-м году жизни в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Юрия Двойкина знали сотни жителей Химок. Ветеран организовывал экскурсии к местам боев, выступал перед школьниками и трудовыми коллективами.

На 98-м году жизни скончался Юрий Парфеньевич Двойкин, участник Великой Отечественной войны, проживавший в Старых Химках. Он был известен своим активным участием в ветеранском движении и патриотической работе. В 2023 году он принял участие в Параде Победы на Красной площади, заняв почетное место рядом с верховным главнокомандующим, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Юрий Парфеньевич стоял у истоков ветеранского движения в Подмосковье, организовывал экскурсии к местам сражений и выступал перед учениками школ и трудовыми коллективами. Его боевой путь начался в 1942 году, когда он ушел добровольцем в армию в возрасте шестнадцати лет. Во время службы он получил офицерское звание в снайперской школе и принимал участие в операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины. Там он и встретил победу над фашистской Германией.

«Не было такой семьи в Советском Союзе, которая не внесла бы свой вклад в дело Победы. Кто остался в тылу, трудились, создавали все условия для Красной армии. Трудились самоотверженно», — говорил ветеран.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ветеран был награжден орденом Отечественной войны второй степени и 19 медалями. В честь 60-летия Победы ему было присвоено звание подполковника.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, Администрация и Совет депутатов выразили слова соболезнования родным и близким Юрия Двойкина.

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