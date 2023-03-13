Подмосковье 13 марта 2023, 17:53 Ветеран Великой Отечественной войны из Королева отметил 100-летний юбилей

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Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Королева Николай Козлов отметил 100-летний юбилей. Вместе с сослуживцами он прошел по Берлину и расписался на стенах Рейхстага.

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Когда пришла Война Николаю Козлову было 19 лет. Он воевал на Юго-Западном, Воронежской, Центральном, а также на первом и втором Белорусских фронтах. Служил в авиации и артиллерии, был штурманом самолета Пе-2, командировал взводом и полковой батареей. Он участвовал в битвах под Курском и Днепром, а также форсировал Вислу и Одер. Пережитые им события вошли в основу книги «Война. Повесть командира батареи».

Николай Козлов имеет орден «Красного Знамени», четыре ордена «Красной Звезды», а также два ордена «Отечественной войны».

В мирное время ветеран занимался подготовкой пункта управления, а также отслеживанием траектории полета первого искусственного спутника Земли и Юрия Гагарина. Он работам вместе с советскими космонавтами и конструктором Сергеем Королевым.

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