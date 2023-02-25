Подмосковье 25 февраля 2023, 14:01 Ветеран в свои 100 лет получил звание почетного гражданина Серебряных Прудов

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Ветеран Великой Отечественной войны и участник Сталинградской битвы Евгений Куропатков стал почетным гражданином Серебряных Прудов. В июле этого года ему исполнится 100 лет.

Знак почетного гражданина вручил глава Серебряных Прудов Олег Павлихин в школе имени дважды Героя Советского Союза маршала Чуйкова.

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«Спасибо большое за ваше внимание ко мне! Я очень рад бывать на родине героя, где чтут его память!» — поблагодарил Евгений Куропатков.

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Он сделал большой вклад в патриотическое воспитание молодежи округа. На протяжении более чем 30 лет каждый год Куропаткин приезжает на родину маршала Чуйкова, участвует в научно-практических конференциях, уроках мужества, рассказывает про годы войны школьникам.

В свои 18 лет Куропатков участвовал в битве за Москву, в обороне под городом Мценском, возил боеприпасы на передовую в Сталинграде и оборонял его. Сейчас он является членом третьего объединенного Совета ветеранов войны и председателем Совета ветеранов 62-й армии.

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