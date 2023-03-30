Подмосковье 30 марта 2023, 14:50 Ветеран труда из Дзержинского Лариса Осипова отметила 100-летний юбилей

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Ветеран труда из Дзержинского Лариса Григорьевна Осипова отметила 100-летний юбилей. Именинницу с круглой датой поздравили глава городского округа Владимир Шелухин и местные депутаты.

Пенсионерка справляла свой юбилей дома. Гости вручили ей цветы, подарки и пожелали здоровья.

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Лариса Григорьевна родилась 25 марта 1923 года в Грозном. Она окончила школу в 1941 году, а в годы Великой Отечественной принимала участие в строительстве оборонительных сооружений и сборе хлопка. Среди ее наград — медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда» и знак «Участник трудового фронта».

Самым ярким событием за всю свою долгую жизнь она считает День Победы.

«Я была на работе, когда пришло это сообщение. Мы все плакали и смеялись одновременно, столько было эмоций, ликования, это не передать словами», — вспоминает женщина.

После войны Лариса Григорьевна вышла замуж за фронтовика. Вместе они прожили долгую жизнь, воспитали двух дочерей, а в 1992 году переехали в Дзержинский.

Сейчас Лариса Григорьевна увлеченно занимается цветоводством. Ее растения украшают подъезд, а летом женщина ухаживает за палисадником под окнами дома. Она считает, что возраст — не помеха любимому занятию.

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