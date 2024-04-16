Подмосковье 16 апреля 2024, 16:36 Ветеран СВО Андрей Алпатов рассказал о своей гуманитарной работе в Балашихе

Читать 360tv в

Андрей Алпатов, ветеран СВО, вернулся домой в Балашиху из-за ранения в 2022 году. Слишком рано, по его мнению. Сейчас он с боевыми товарищами наблюдает за ходом спецоперации из тыла, однако дел много и на гражданке. Команда единомышленников занимается тактической экипировкой, собирает гуманитарные грузы, встречается с другими ветеранами и создает подкаст.

По его словам, пошел на фронт добровольцем, потому что душа болела за страну.

Реклама

«Изначально это было патриотизм за семью, за дочь, что бы никто не пришел к нам на территорию России, а после первого боя я осознал, что нет, это совсем другая история», — рассказал Алпатов.

У него было четыре ранения. Один из осколков попал в седалищный нерв. Без операции он не смог бы больше ходить.

«У меня в ноге стоит нейростимулятор, который дает импульсы по седалищному нерву. То есть благодаря ему я могу ходить», — пояснил Алпатов.

Сам себя он со смехом называет киборгом, но не унывает. Андрей нашел на гражданке друзей и соратников. Он убежден, что занимается важным и нужным делом.

«Я могу съездить в школу, в госпиталь, я могу пригласить себе гостей на подкаст, пообщаться с ними, обсудить. Люди видят это. Дают обратную связь. Я считаю, что занимаюсь правильным делом», — заключил Алпатов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».