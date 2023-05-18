Подмосковье 18 мая 2023, 23:18 Ветеран отечественного ракетного двигателестроения отметил 100-летний юбилей в Королеве пресс-служба городского округа Королев

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Доктору технических наук, профессору, ветерану отечественного ракетного двигателестроения Борису Соколову исполнилось 100 лет. С юбилеем жителя Королева поздравил глава округа Игорь Трифонов. Он также передал поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Борис Александрович прошел путь от инженера до советника президента РКК «Энергия». Мужчина участвовал в разработке двигателей и криогенных систем комплекса с МБР Р-7 и ее космических модификаций, а также в отработке космических кораблей «Восток» и «Восход». Также ученый руководил работами по созданию энергоустановок на топливных элементах для стационарных инженерных и социально-бытовых сооружений, для автомобильного, ж/д и морского транспорта, в том числе для автомобилей типа ВАЗ.

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Соколов является автором и соавтором более 200 научных работ, заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом Ленинской премии, Государственной премии СССР, премии Правительства РФ в области науки и техники. Его награждали орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью «За заслуги в освоении космоса» и другими орденами.

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