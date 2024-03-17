17 марта 2024, 15:59
Ветеран Николай Багаев из Королева призвал сплотиться и проголосовать на президентских выборах
Ветеран Великой Отечественной войны подполковник Николай Багаев в очередной раз выполнил свой гражданский долг — проголосовал за кандидата в президенты. Свой выбор он сделал в центре культуры и досуга «Болшево» в Королеве.
Николай Багаев отдельно подчеркнул, что сейчас гражданам России необходимо сплотиться и вместе выбрать будущее для страны. Кроме того, он рассказал другим избирателям на участке несколько исторических фактов и случаев из жизни.
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«В Великую Отечественную мы смогли победить только потому, что дружно поднялась вся страна. Время настало для такого же подвига. Нужно сплотиться, вместе выбрать свое будущее», — сказал Николай Николаевич.
105-летний ветеран родился 18 декабря 1918 года в Майкопе. Багаев узнал о начале войны, когда находился в летних лагерях под Серпуховом. И уже 25 июня прибыл в Подмосковье для несения службы.
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Королев
Выборы президента — 2024
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