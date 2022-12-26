Подмосковье 26 декабря 2022, 16:58 Ветеран Мария Лапеева из Балашихи отметила 100-летие

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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лапеева отметила 100-летний юбилей. Поздравить одну из старейших жительниц микрорайона Купавна в Балашихе пришли представители Совета ветеранов и ученики гимназии № 9. Они вручили имениннице букет белых хризантем.

Мария Тарасовна с 19 лет проходила службу в действующей армии Дальневосточного фронта, была связисткой. Ежедневно на протяжении четырех лет она обеспечивала связь между штабом и армией, а также со Ставкой Верховного Главнокомандования.

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«Мы стараемся поддерживать дух этих людей военного времени. Стараемся с ними встречаться, поздравляем по праздникам», — сказал председатель Совета ветеранов микрорайона Купавна Ростислав Левчук.

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За проявленную отвагу в годы войны Мария Тарасовна была награждена орденом «Отечественной войны II степени» и медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». После войны женщина работала начальником отдела кадров, за добросовестный труд была удостоена медали «Ветеран труда РФ». Сегодня Мария Лапеева счастливая мама и бабушка.

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