Подмосковье 05 мая 2023, 21:31 Ветеран из Воскресенска вспомнил, как помогал бойцам в госпитале

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Участница Великой Отечественной войны из Воскресенска Лидия Черная вспомнила, как помогала бойцам в госпитале. Когда началась война, ей было всего 15 лет, она жила с семьей в поселке Пески.

«Дали нам в прачечной комнату 16-ти метровую. Жили мать с отцом, бабушка и нас трое. И плита в этих 16-ти метрах и наверху лед. Сидим, обедаем, лед — плюх в тарелку. Это вот так мы жили», — сообщила 97-летняя ветеран.

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Лидия помогала в госпитале, перевозила гражданскую и военную корреспонденцию в Москву. Девушка участвовала в местной самодеятельности, чтобы поддержать боевой дух раненных солдат. В свои юные годы она увидела немало ужасов. До сих пор Черная с содроганием вспоминает, как перебинтовывали обгоревшего танкиста или как однажды чуть не погибла под немецкой бомбежкой.

«Один раз я пошла в магазин через линию, упало 15 бомб. Меня отбросило с угла на угол. Потом хотели разбомбить мост, который идет со станции в госпиталь», — рассказала женщина.

Лидия смогла сохранить оптимистичный взгляд на жизнь и построила крепкую, дружную семью. С мужем Григорием Черным они прожили вместе 57 лет, вырастили двоих детей, воспитали четверых внуков и трех правнуков.

«В семье один должен быть похитрее, поумнее. Начинается ссора, один должен, который поумнее, отойти. Вообще уйти и прийти тогда, когда все уже закончилось, все остыли», — рассказала женщина.

Лидия Сергеевна не позволяет себе стареть. Она много читает, самостоятельно ходит в магазин, в обеденное время не спит и интересуется новостями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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