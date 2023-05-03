Подмосковье 03 мая 2023, 15:40 Ветеран из Серпухова Николай Козлов станет почетным гостем парада Победы в Москве фотограф Наталия Руденко

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Ветеран из Серпухова Николай Козлов станет почетным гостем на параде Победы на Красной площади 9 мая. В 1944 году фронтовик получил награду из рук самого маршала Георгия Жукова за поимку немецкого офицера, сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Козлов родился в крестьянской семье в Курской области в 1925 году. Когда началась война, юноша сразу пошел в военкомат. Молодого человека приняли в отряд специального назначения, который занимался поимкой шпионов и диверсантов.

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В декабре 1941‑го под поселком Петушки сформировалась 119-я стрелковая дивизия, туда и зачислили Николая Козлова бойцом противотанковой роты. Первое ранение он получил в начале 1942 года. За время войны его ранило четыре раза, также он получил орден Отечественной войны первой степени.

Сейчас в Подмосковье проживает более 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них более 900 — фронтовики. В преддверии 9 мая социальные службы поздравят каждого из них на дому и вручат памятные подарки.

«В Подмосковье ветеранам перечислили единовременную выплату ко Дню Победы, размер выплаты составляет от 15 до 25 тысяч руб. Деньги на банковские счета мы перечислили проактивно», — сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

По ее словам, инвалиды войны получат дополнительные 10 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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