Ветеран из Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Делегация Московской области присоединилась к церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного Солдата. Вместе с волонтерами, главами округов и депутатами в мероприятии приняла участие 97-летняя ветеран Мария Рохлина. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Мария Рохлина во время Великой Отечественной войны была санитаром-инструктором взвода. Она участвовала в Сталинградской и Курской битвах, боях под Прохоровкой, в освобождении Польши и Чехословакии. За время войны она спасла десятки жизней.

«Когда началась война, мне было 16 лет. Я только окончила школу, мечтала стать летчицей и успела поступить в Харьковский авиационный институт. Но на третий день войны я получила уведомление: с кружкой и ложкой явиться на станцию Софиевка на оборонительные работы. В это время началась бомбежка, мне пришлось оказывать медицинскую помощь танкистам», — поделилась воспоминаниями Мария Михайловна.

В составе делегации были герои СССР, почетные граждане Московской области, депутаты и зампреды, волонтеры и поисковики. Возглавил группу председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Область в этом году будет участвовать в праздновании 80-летия битвы под Москвой, которое намечено на сентябрь. Подмосковье внесло огромный вклад в Великую Победу — бои под Москвой были ожесточенные, здесь произошел перелом в войне. Мы чтим и тружеников тыла, и тех, кто сражался за то, чтобы мы сегодня имели возможность жить», — сказал Игорь Брынцалов.

В церемонии приняли участие кадеты и юнармейцы.

«Когда мы ехали сюда, я общался с ветераном, героем страны. Я считаю, что о таких людях нужно писать книги. Хочется выразить им огромную благодарность за то, что у нас сегодня мирное небо над головой», — сказал кадет Даниил Сокол.