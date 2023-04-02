Подмосковье 02 апреля 2023, 12:50 Ветеран из Одинцова станет почетным гостем на параде 9 мая Министерство социального развития Московской области

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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева навестила ветерана Великой Отечественной войны Константина Федотова, пригласив его поучаствовать в параде 9 мая на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.

Константин Сергеевич — фронтовой разведчик. Был участником Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

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Болатаева навестила Федотова и пригласила стать участником парада 9 мая, который пройдет на главной площади страны, отметив, что ветеран будет почетным гостем

Федотов награжден орденами Красной Звезды (дважды), Славы II и III степеней, Отечественной войны I степени, «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени; медалями «За боевые заслуги» и «За офицерскую доблесть» III степени, орденским знаком «Юбилейный Георгиевский крест», а также знаком «Отличный разведчик».