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    09 мая 2021, 09:23

    Путь героя. Ветеран из Наро-Фоминска ушел на войну 16-летним юношей, а вернулся командиром

    Алена Собкалова, Елена Маркелова, Ксения Чернухина

    Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Иванов из Наро-Фоминска ушел на войну в 16 лет, служил в истребительном батальоне и уничтожал диверсантов. В своем юном возрасте он стал командиром танковой дивизии.

    Путь героя. Ветеран из Наро-Фоминска ушел на войну 16-летним юношей, а вернулся командиром

    Алексею Иванову 95 лет. Во время Великой Отечественной войны ветеран был командиром гвардейской Кантемировской танковой дивизии.

    Его путь похож на историю многих мальчишек военных лет. В 1942-м Алексею Иванову было 16, и он понимал, что сидеть в тылу не может. Юношей он попал в 47-й истребительный батальон НКВД. Спустя несколько месяцев стал командиром отделения.

    «Истребительные батальоны были созданы для борьбы с десантами, диверсантами, которые забрасывали действующие армии, к разминированию привлекались», — рассказал Алексей Иванов, ветеран Великой Отечественной войны.

    Батальон Алексея Григорьевича участвовал в боевых операциях по уничтожению вражеских парашютистов. Во время одной из спецопераций группа Иванова задержала завербованного немцами шпиона. Потом в режиме строгой секретности Алексей Григорьевич участвовал в закладке баз для партизан. А уже в конце войны занимался производством оружия.

    «В конце войны расформировали, и я в 15-й запасный полк был направлен. В 22-ю батарею, там готовили оружейных мастеров», — поделился воспоминаниями ветеран.

    Алексей Григорьевич был участником первого Парада Победы в Москве. Он не чеканил шаг по Красной площади, но проехал в колонне сводного полка бронетанковых и механизированных войск. Ветеран рассказал, что тот день был теплым, моросил дождь, несколько ночей участники парада провели без сна, потому что репетировали. Алексей Григорьевич попал в крайнюю правую машину. Проезжал мимо трибуны мавзолея и успел разглядеть все руководство страны. От барабанной дроби шли мурашки по коже.

    «Вся Москва вышла встречать, приветствовать, мы ехали как по живому коридору. Я вот сравнивал, как в мирное время в составе Кантемировской дивизии участвовал, там после прохождения приезжали мы в район сосредоточения, и так никто не встречал и не провожал», — отметил Алексей Иванов.

    Сейчас Алексей Григорьевич вместе с другими ветеранами Подмосковья участвует в общественной деятельности. В регионе — 48,5 тысячи ветеранов, из них непосредственно участников и инвалидов войны — 2380 человек.

    «В Наро-Фоминском городском округе 1380 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 50 — участники войны, 512 тружеников тыла. Наши ветераны до сих пор востребованы в учебных заведениях нашего округа», — рассказал Сергей Тестов, председатель Совета ветеранов Наро-Фоминска.

    За 76 лет Алексей Иванов не пропустил ни одного парада Победы — только в прошлом году из-за пандемии 9 Мая пришлось отметить дома. Но в этом году все будет по-военному, точно как он любит: парадная форма, Красная площадь и мурашки по коже.