Путь героя. Ветеран из Наро-Фоминска ушел на войну 16-летним юношей, а вернулся командиром

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Иванов из Наро-Фоминска ушел на войну в 16 лет, служил в истребительном батальоне и уничтожал диверсантов. В своем юном возрасте он стал командиром танковой дивизии.

Алексею Иванову 95 лет. Во время Великой Отечественной войны ветеран был командиром гвардейской Кантемировской танковой дивизии.

Его путь похож на историю многих мальчишек военных лет. В 1942-м Алексею Иванову было 16, и он понимал, что сидеть в тылу не может. Юношей он попал в 47-й истребительный батальон НКВД. Спустя несколько месяцев стал командиром отделения.

«Истребительные батальоны были созданы для борьбы с десантами, диверсантами, которые забрасывали действующие армии, к разминированию привлекались», — рассказал Алексей Иванов, ветеран Великой Отечественной войны.

Батальон Алексея Григорьевича участвовал в боевых операциях по уничтожению вражеских парашютистов. Во время одной из спецопераций группа Иванова задержала завербованного немцами шпиона. Потом в режиме строгой секретности Алексей Григорьевич участвовал в закладке баз для партизан. А уже в конце войны занимался производством оружия.

«В конце войны расформировали, и я в 15-й запасный полк был направлен. В 22-ю батарею, там готовили оружейных мастеров», — поделился воспоминаниями ветеран.

Алексей Григорьевич был участником первого Парада Победы в Москве. Он не чеканил шаг по Красной площади, но проехал в колонне сводного полка бронетанковых и механизированных войск. Ветеран рассказал, что тот день был теплым, моросил дождь, несколько ночей участники парада провели без сна, потому что репетировали. Алексей Григорьевич попал в крайнюю правую машину. Проезжал мимо трибуны мавзолея и успел разглядеть все руководство страны. От барабанной дроби шли мурашки по коже.

«Вся Москва вышла встречать, приветствовать, мы ехали как по живому коридору. Я вот сравнивал, как в мирное время в составе Кантемировской дивизии участвовал, там после прохождения приезжали мы в район сосредоточения, и так никто не встречал и не провожал», — отметил Алексей Иванов.

Сейчас Алексей Григорьевич вместе с другими ветеранами Подмосковья участвует в общественной деятельности. В регионе — 48,5 тысячи ветеранов, из них непосредственно участников и инвалидов войны — 2380 человек.

«В Наро-Фоминском городском округе 1380 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 50 — участники войны, 512 тружеников тыла. Наши ветераны до сих пор востребованы в учебных заведениях нашего округа», — рассказал Сергей Тестов, председатель Совета ветеранов Наро-Фоминска.

За 76 лет Алексей Иванов не пропустил ни одного парада Победы — только в прошлом году из-за пандемии 9 Мая пришлось отметить дома. Но в этом году все будет по-военному, точно как он любит: парадная форма, Красная площадь и мурашки по коже.