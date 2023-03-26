Подмосковье 26 марта 2023, 12:54 Ветеран из Лыткарина по видеосвязи вспомнил события войны с сослуживцем Александр Щербаков

Читать 360tv в

Ветераны ВОВ провели сеанс видеосвязи, в котором вспомнили истории военного времени. События 26 марта 1944 года обсудили лыткаринец, военный связист Евграф Лапко и его сослуживец из Ставропольского края Иван Обрященко.

Ветераны участвовали в задании, давшем старт освобождению Европы от фашистов. Семьдесят девять лет назад 123-й пограничный полк, вытеснив врага, вышел на госграницу с Румынией, организовал охрану и оборону переправ через реку Прут у самой границы. На законное место был врыт первый пограничный столб. С того дня началось освобождение Европы от фашизма.

В разговоре ветераны вспомнили боевые годы и поделились историями послевоенной жизни, рассказали о своих семьях.

Радист по военной специальности, Евграф Лапко и сейчас продолжает свою радиолюбительскую деятельность — он поддерживает связь с разными уголками земного шара, делится опытом с молодежью. А радиостанция, с помощью которой он передал сигнал о важной победе над врагом на территории Молдавии, занимает почетное место в радиолюбительском арсенале ветерана.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил с 8 Марта 98-летнюю летчицу ВОВ Брок-Бельцову.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».