Подмосковье 03 мая 2023, 16:05 Ветеран из Каширы Вера Панова встретит 9 Мая на параде на Красной площади пресс-служба городского округа Кашира

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Участница Великой Отечественной войны из Каширы Вера Панова станет почетным гостем парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в министерстве территориальной политики Подмосковья.

Панова родилась в 1924 году. Когда началась война, девочка только закончила девять классов школы. После этого она прошла полуторагодичные вечерние курсы медсестер, после чего поступила на работу в хирургическое отделение в Кашире.

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В марте 1942 года она ушла в армию. Через месяц Панова попала в зенитные войска в часть под Москвой на станции Планерная. Там она работала телефонисткой в 176-й зенитно-артиллерийском полку, через время ее перевели в 1205-ю зенитно-артиллерийскую дивизию санинструктором.

Вера Ивановна участвовала в защите города Краков от налетов немецких самолетов. Здесь же девушка встретила победу. Женщину наградили орденом Отечественной войны второй степени, многочисленными медалями и знаками.

После возвращения на родину Панова снова начала работать в хирургическом отделении. В 1951 году поступила в Рязанский медицинский институт. После его окончания в Кашире начала трудиться акушером-гинекологом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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