Подмосковье 28 марта 2023, 13:48 Ветеран из Химок получил поздравление с юбилеем от президента России

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Живущий в Химках ветеран-блокадник Владимир Нилович Панов отметил 90-летие. В честь юбилея ему вручили поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина, памятные подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Поздравления и подарки ветерану передала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар. Несмотря на свой солидный возраст, Владимир Нилович остается активным и полным сил. Фронтовик встретил гостей и за чаем рассказал о годах войны и о том, как сложилась его мирная жизнь.

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Владимир Нилович родился в Ленинграде 25 марта 1933 года. Во время блокады города ему было девять лет, он служил в госпиталях и теплицах по выращиванию лекарственных растений.

После войны он работал журналистом в газете «Кожевниковский колхозник» в Томской области с 1956 по 1961 годы, а потом — заведующим отделом публикаций журнала «Волга» в Саратове. Среди его наград — медали «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «Труженик тыла» и знак «Житель блокадного Ленинграда».

Напомним, что в городском округе реализуется уникальный проект — Виртуальный музей «Химки 1941 — 1945: Все для фронта, все для победы!» На портале размещены реальные истории ветеранов, документы и фотографии, которые кропотливо собирали волонтеры и активисты.

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