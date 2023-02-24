Подмосковье 24 февраля 2023, 19:42 Ветеран из Егорьевска отпраздновала 102-й день рождения 23 февраля

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Ветеран Великой Отечественной войны Зоя Логачева отметила свой 102-й день рождения в День защитника Отечества — 23 Февраля. С двойным праздником ее поздравил глава округа Дмитрий Викулов.

Также под окнами пенсионерки прозвучали мелодии ее молодости в исполнении военного оркестра.

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«С днем рождения, 102 года. Всем будем помогать», — пообещал Викулов.

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Зоя Логачева родилась в 1921 году. На фронт ушла в 1943-м и трудилась связисткой. В один из дней она попала под бомбежку и после лечилась в госпитале во Львове, где и встретила победу.

Логачева имеет орден Отечественной войны второй степени и юбилейные медали в честь Великой Победы.

После войны она вышла замуж и переехала в Егорьевск. Более 50 лет Зоя Григорьевна проработала на местном хлебокомбинате. Женщина вырастила двоих детей, воспитала трех внуков и семь правнуков, а сейчас у нее подрастает и маленький праправнук.

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