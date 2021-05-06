Ветеран из Балашихи сделал вторую прививку от коронавируса в 99 лет

В Балашихе 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Золотов сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Александр Золотов — один из старейших жителей Балашихи. В преддверии Дня Победы ветеран прошел второй этап вакцинации от коронавируса. Первую инъекцию он сделал еще 8 апреля. После прививки пенсионер чувствует себя хорошо. Ему ввели препарат «Спутник V».

В первый день осени Александр Золотов отпразднует свой 100-летний юбилей. В Великой Отечественной войне ветеран принимал участие в обороне Москвы, Курско-Орловской битве, Висло-Одерской операции и освобождал Польшу.

Александра Золотова наградили орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» III степени и 20 другими медалями.