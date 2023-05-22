Подмосковье 22 мая 2023, 23:32 Ветеран аэропорта Домодедово Виталий Чмиль получил звезду в Галерее Славы воздушной гавани аэропорт Домодедово

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Новую звезду в Галерее Славы аэропорта Домодедово получил заслуженный ветеран воздушной гавани Виталий Чмиль, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Церемония возложения плиты прошла одновременно с мероприятием по вручению премии «Человек года», на которой награждают работников аэропорта за наибольший вклад в развитие компании за последний год.

За 46 лет трудового стажа Виталий прошел путь от рядового инженера до заместителя начальника авиационно-технической базы и глав производства, Чмиль посвятил этой должности 15 лет жизни. В этот период он заведовал 10-ю цехами, которые обслуживают самолеты. За годы работы в гражданской авиации Виталий получил более 100 почетных грамот, благодарностей и премий. Теперь имя авиатора увековечено в Галерее Славы в восточном атриуме воздушной гавани.

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На текущий момент Домодедово является единственным аэропортом в регионе, где была создана подобная галерея. Первые семь звезд появились в 2017 году, всего заложено 13 персональных памятных знаков.

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