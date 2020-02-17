Весна близко. Армянскую Масленицу отметили в Балашихе

Армянский праздник Терендез празднуют в Балашихе ежегодно. Его часто сравнивают с Масленицей, а главными действующими лицами считаются влюбленные пары.

На праздник собираются во дворе воскресной школы «Ной». Главный атрибут гуляний — костер. Огонь встречают песнями и плясками, женщины соблюдают одну из национальных традиций — завязывают челвити. Это кусочки ткани, которые бросают в костер — альтернатива сжиганию чучела на Масленицу.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы провожаем зиму и встречаем весну. Есть такая фраза „терендез“ — это означает, что сено наполовину уже израсходовано, то есть скоро приближается весна», — пояснил директор армянской воскресной школы «Ной» Зограб Саакян.

Источник фото: телеканал «360»

Изначально Терендез считался языческим праздником. Но после принятия христианства в Армении его привязали к Сретению Господню. Так появилось еще одно значение — «Господь к вам навстречу».

Чем-то праздник напоминает и католический День святого Валентина, поскольку главные действующие лица — влюбленные. Взявшись за руки, они должны перепрыгнуть через костер, не разнимая рук — тогда семья будет крепкой, а любовь вечной. Также через огонь прыгают бездетные женщины — в надежде, что пламя поможет им забеременеть. В конце все берутся за руки и водят вокруг костра хоровод.

Источник фото: телеканал «360»

Ну и какой же праздник без праздничного обеда? Организаторы угощают национальными блюдами. На столе — хачапури и сладости — гата и халва.