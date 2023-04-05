Подмосковье 05 апреля 2023, 12:33 Весенняя призывная кампания стартовала в Воскресенске

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Весенняя призывная кампания стартовала в Воскресенске. Большинство годных к службе ребят направят в сухопутные войска и военно-морской флот.

Весенняя призывная кампания традиционно начинается в апреле и длится до 15 июля. На службу призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, прошедших медицинскую комиссию. Срок службы составляет год. В зону специальной военной операции новобранцев не отправляют.

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«Ребята будут проходить службу на территории войсковых частей старых территорий России, в новые территории они не едут. Но и здесь они наберутся сил, мужества, крепости духа. Не было ни одного призывника, который не хотел бы служить в армии. По крайней мере из тех, с кем я лично побеседовал. Это священный долг — защита нашей Родины», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Глеб Сливка из Воскресенска готовится нести службу в Президентском полку. Молодой человек учится в Жуковском авиационном техникуме, строить карьеру начнет уже после армии.

«Надеюсь получить высшее образование и стать инженером. Продолжать работать и развиваться в этой стезе», — поделился Глеб.

Даниил Украинский также успешно прошел медкомиссию и уже определился, где хочет проходить службу.

«Я учусь в Раменском колледже на пожарную безопасность и хочу служить в Ногинске в части МЧС. Повестка пришла в почтовый ящик, и я явился», — рассказал призывник.

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