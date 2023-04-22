Подмосковье 22 апреля 2023, 13:50 Весенняя посевная кампания стартовала в Подмосковье Минсельхозпрод МО

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В Луховицах началась посевная кампания. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«Общая площадь ярового сева в регионе составит свыше 260 тысяч гектаров, что на 26 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Из них 203 тысячи гектаров будет засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами», — заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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По прогнозам, в этом году валовый сбор зерна составит 680 тысяч тонн в бункерном весе. Планируется собрать 325 тонн овощей открытого грунта, что на 5% больше, чем в прошлом году. При этом картофеля собираются вырастить 380 тонн, что также больше на 4% показателей 2022 года.

Сельскохозяйственные организации полностью обеспечили для проведения весенних полевых работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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